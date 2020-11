Es war eines der dunkelsten Kapitels in der Geschichte des südamerikanischen Fußballs. Am 28. November 2016 kamen bei einem Flugzeugabsturz nahe Medellin in Kolumbien 71 der 77 Insassen ums Leben.

In Chapecoense wurde eine neue Mannschaft aufgebaut. Am 7. März 2017 feierte das Team seinen ersten Sieg nach dem Unglück.

In der Nacht zum 29. November war der Charterflieger, der das Team zum Final-Hinspiel in der Copa Sudamericana gegen Atletico Nacional in Kolumbiens Metropole Medellin bringen sollte, kurz vor der Landung mit leergeflogenen Treibstofftanks an einem Berghang zerschellt. Für 71 der 77 Insassen, darunter 19 Spieler, 14 Mitglieder des Trainerstabes und neun Personen aus der Klubführung, war es ein Flug in den Tod.