GESTERN AM 23:17

Am 25. September 2005 gewann Fernando Alonso als erster Spanier den WM-Titel in der Formel 1. Gleichzeitig krönte sich der damals 24-Jährige zum jüngsten Weltmeister der Geschichte in der Königsklasse, ein Rekord, der ihm fünf Jahre später allerdings von Sebastian Vettel entrissen werden sollte.