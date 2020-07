Kein Sport-Tag wie jeder andere: Jubiläen & Rekorde, Feiertage & Dramen, großes Kino & vergessene Helden: Unser täglicher Blick zurück in die Sportgeschichte - heute mit Florian Wellbrock.

28. Juli

Am 28. Juli 2019 gewann Florian Wellbrock bei den Weltmeisterschaften im südkoreanischen Gwangju den Titel über 1500 Meter Freistil und schrieb damit Schwimm-Geschichte. Der gebürtige Bremer war der erste Sportler weltweit, der bei einer Großveranstaltung im Becken und im Freiwasserschwimmen siegte.

Denn bereits am 16. Juli schwamm Wellbrock zu Gold über 10 Kilometer im offenen Wasser. In 1:47:55,9 Stunden verwies er den Franzosen Marc-Antoine Olivier sowie mit Rob Muffels einen weiteren Deutschen auf die Ränge zwei und drei.

Doppelstart trotz Bedenken

Seinen Start im Freiwasser setzte er gegen den Rat des früheren Bundestrainer Henning Lambertz durch, da sich ein vorheriger Start dort in der Vergangenheit bei den meisten Schwimmern negativ auf die Beckenwettbewerbe auswirkte. Aber Wellbrock wollte unbedingt über die 10 Kilometer starten, da die Weltmeisterschaften über diese Distanz der wichtigste Qualifikationswettbewerb für die Olympischen Spiele 2020 waren. Ein Fehlen des Deutschen in Gwangju hätte mit großer Wahrscheinlichkeit bedeutet, dass er in Tokio nicht im Freiwasserschwimmen hätte teilnehmen können.

Zunächst schienen sich Lambertz' Bedenken für die Beckenwettbewerbe als gerechtfertigt zu erweisen. Über 800 Meter Freistil, wo er ebenfalls mit Medaillenchancen startete, schied Wellbrock bereits im Vorlauf aus. Aber über seine Paradedisziplin 1500 Meter drehte der damals 22-Jährige den Spieß um und gewann in 14:36,54 Minuten vor Mykhailo Romanchuk aus der Ukraine und dem italienischen Olympiasieger von Rio de Janeiro, Gregorio Paltrinieri.

Sollten 2021 die Olympischen Spiele in Tokio nachgeholt werden können, plant er erneut den Doppelschlag. Dann finden die Beckenwettbewerbe zuerst statt, was als leichtere Umstellung gilt.

Florian Wellbrock gewinnt bei der Schwimm-WM in Südkorea Gold über zehn Kilometer, sein Magdeburger Klubkollege Rob Muffels wird Dritter. Fotocredit: SID

