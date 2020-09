Am 7. September 1980 standen sich John McEnroe und Björn Borg in einem der denkwürdigsten US-Open-Endspiele aller Zeiten gegenüber. Es war die Neuauflage eines weiteren großen Finales zwischen den beiden Tennis-Stars. In Wimbledon bezwang der Schwede den US-Amerikaner in fünf Sätzen.