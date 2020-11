Schön war vor allem in seinen Anfangsjahren als Chefcoach nicht unumstritten, galt als zu dünnhäutig, um das schwierige Amt zu übernehmen. Aber der gebürtige Dresdner belehrte die Kritiker eines Besseren. Unter seiner Führung zog die DFB-Mannschaft in vier große Endspiele ein, gewann die Weltmeisterschaft 1974 in Deutschland und die Europameisterschaft 1972 in Belgien.