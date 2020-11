Es entpuppte sich im Nachhinein als ein Meilenstein für Spieler und Verein. Am 16. November 2003 bestritt Lionel Messi sein erstes Spiel für die A-Mannschaft des FC Barcelona.

Messi war zu dem Zeitpunkt Stammspieler in Barcas U-17-Mannschaft und wurde von Barças Chefcoach Frank Rijkaard schließlich ins Aufgebot für das Freundschaftsspiel gegen den FC Porto berufen. In der 75. Minute war es schließlich soweit. Der damals 16-Jährige wurde eingewechselt. Messis Profidebüt sollte keinen Symbolcharakter für seine Karriere haben. Die Portugiesen gewannen das Match gegen die Katalanen mit 2:0.

Es sollte fast ein Jahr dauern, bis der Argentinier auch in einem Pflichtspiel erstmals für Barcas erste Mannschaft zum Einsatz kam. Am 16. Oktober 2004 stand Messi in der spanischen Liga im Derby gegen Espanyol auf dem Platz.