Sie erhielt den Spitznamen "das schönste Gesicht des Sozialismus", der ihr noch heute anhaftet. Am 3. Dezember 1965 wurde Katarina Witt geboren. Die Eiskunstläuferin war eine der prägenden Sportlerinnen der 80er-Jahre.

Mit Ausnahme der Weltmeisterschaft in Genf 1986, als sie sich der US-Amerikanerin Debi Thomas beugen musste, blieb die Berlinerin von 1984 bis 1988 bei großen internationalen Meisterschaften ungeschlagen.

1984 in Sarajewo und 1988 in Calgary wurde Witt Olympiasiegerin. Nach der Olympiasaison 1988 wagte sie den für DDR-Sportler damals ungewöhnlichen Weg ins Profitum und startete bei diversen Eis-Shows, unter anderem Holiday on Ice.