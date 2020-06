Kein Tag wie jeder andere: Lothar Matthäus' größtes Spiel

Kein Sport-Tag wie jeder andere: Jubiläen & Rekorde, Feiertage & Dramen, großes Kino & vergessene Helden: Unser täglicher Blick zurück in die Sportgeschichte - heute mit Lothar Matthäus.

10. Juni

Besser konnte der Start in die Weltmeisterschaft in Italien kaum sein. Am 10. Juni 1990 schlug die deutsche Nationalmannschaft Jugoslawien im ersten Gruppenspiel in Mailand mit 4:1.

Trainiert wurde das DFB-Team damals von Franz Beckenbauer, der im Anschluss von der Vorstellung seiner Mannschaft begeistert war. "Es war ein optimales Spiel mit einem fast optimalen Ergebnis", lobte der "Kaiser".

Einer überragte dabei alle: Lothar Matthäus. Der Kapitän diktierte das Spielgeschehen im Mittelfeld und trug zwei Treffer zum deutschen Erfolg bei. Vor allem der Antritt des damals 29-Jährigen vorbei an der jugoslawischen Abwehr und der daraus resultierende Treffer zum zwischenzeitlichen 3:1 ging in die WM-Geschichte ein.

Große Ehre für Matthäus

"Wenn er so spielt, gibt es keinen Besseren auf der ganzen Welt", schwärmte Beckenbauer von Matthäus. Und auch die internationale Presse lobte die deutsche Nummer Zehn in den höchsten Tönen. "Matthäus, was für eine Magie!", zitierte die italienische "Gazzetta dello Sport".

Mit dem Erlangener an der Spitze gelang der DFB-Elf schließlich der große Coup. Nach einem 1:0-Finalsieg in Rom gegen Argentinien wurde Deutschland zum dritten Mal Weltmeister. Matthäus wurde später zu Deutschlands und Europas Fußballer sowie zum Weltfußballer des Jahres 1990 gekürt.

