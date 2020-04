Kein Tag wie jeder andere: Michael Jordans letzter Korb in der NBA

16. April

Am 16. April 2003 nahm einer der größten Weltstars im Basketball aller Zeiten seinen Hut. Michael "Air" Jordan bestritt sein letztes Spiel. Seine Karriere endete mit einer Niederlage: Mit den Washington Wizards musste er sich den Philadelphia 76ers mit 87:107 geschlagen geben.

Standing Ovations zum Abschied

Und dennoch war es ein großer Moment für den damals 40-Jährigen. Kurz nachdem er seinen letzten Freiwurf verwandelt hatte, verließ Jordan 1:44 Minuten vor Spielende endgültig und zum letzten Mal in seiner Profikarriere den Platz - unter Standing Ovations des gesamten Publikums, einschließlich des Trainers und der Spieler der gegnerischen Mannschaft.

Mit den Chicago Bulls, bei denen er insgesamt zwölf Jahre unter Vertrag stand, gewann Jordan sechsmal die Meisterschaft in der NBA und wurde fünfmal als "Most Valuable Player" (MVP) der Saison ausgezeichnet. 1992 gehörte er dem legendären US-Dreamteam an, das bei den Olympischen Sommerspielen in Barcelona Gold gewann. Im selben Jahr wählte ihn die L'Équipe zum Weltsportler des Jahres.