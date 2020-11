Es war ein Meilenstein in einer der größten Formel-1-Karrieren aller Zeiten. Am 13. November 1994 gewann Michael Schumacher seinen ersten WM-Titel. Zum Saisonende hatte der damals 25-Jährige einen Punkt mehr auf dem Konto als der Brite Damon Hill.

Dem Erfolg ging jedoch eine Saison mit Licht und Schatten voraus. Schumacher siegte in sechs der ersten sieben Saisonrennen. Der Erfolg des Benetton-Piloten beim Großen Preis von San Marino in Imola wurde aber überschattet von den tödlichen Unfällen Ayrton Sennas und Roland Ratzenbergers.

In Silverstone wurde Schumacher disqualifiziert, weil er und sein Rennstall eine Stop-and-Go-Strafe ignorierten. Auch in Spa wurde er disqualifiziert, diesmal wegen einer zu dünnen Holzbodenplatte am Boliden. Zudem folgte eine Sperre für die Rennen in Monza und Estoril, wodurch Hill in der WM-Gesamtwertung die Lücke zum Kerpener schließen konnte.