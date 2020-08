Michael Schumacher (Jordan) - Tests in Silverstone 1991

Der 25. August 1991 erlebte den Beginn einer großen Karriere. Michael Schumacher bestritt im belgischen Spa sein erstes Formel-1-Rennen.

Der Einsatz kam für den Kerpener selbst völlig überraschend. Jordan-Pilot Bertrand Gachot wurde zu einer Haftstrafe verurteilt, weil er einen Taxifahrer mit Reizgas attackierte. Teamchef Eddie Jordan suchte nach einem Ersatzfahrer. "Gerd Krämer von Mercedes hat mir Michael empfohlen", verriet Jordan gegenüber der "Bild"-Zeitung.

Bei Testfahrten in Silverstone hing der damals 22-Jährige sofort die Jordan-Stammfahrer ab. Dem Einsatz in Belgien stand nichts mehr im Weg. Schumacher fuhr im Qualifying gleich auf Rang acht, das Interesse in Deutschland war schlagartig geweckt. Im Rennen erfüllten sich Schumachers Träume allerdings nicht. Schon nach 400 Metern musste er mit überhitzter Kupplung ausrollen.

Allerdings wurde Benetton, eines der Topteams zum damaligen Zeitpunkt, auf den Deutschen aufmerksam. Schumacher wurde von dem Rennstall verpflichtet und übernahm beim Großen Preis von Italien das Cockpit von Roberto Moreno. Als Fünfter fuhr er in Monza schließlich die ersten WM-Punkte seiner Karriere ein.

