Es war das letzte Rennen einer der größten Formel-1-Karrieren aller Zeiten. Am 25. November 2012 verabschiedete sich Michael Schumacher beim Großen Preis von Brasilien in Interlagos endgültig von seiner aktiven Zeit in der Formel 1.

In Brasilien blieb Schumacher unauffällig, beendete seine Karriere mit einem siebten Platz. Im Ziel war er einer der Ersten, der dem alten und neuen Weltmeister gratulierte: Sebastian Vettel sicherte sich trotz eines Unfalls in der ersten Runde dank einer beeindruckenden Aufholjagd mit Platz sechs den Titel vor Fernando Alonso.

"Es war ein sehr abwechslungsreiches Rennen. Sehr spannend, was zwischen Seb und Fernando abging. Gratulation an Seb, der den Kopf nicht hängen ließ, nachdem er schon am Anfang ganz hinten gelegen hat. Er hat schon mehrfach unter Beweis gestellt, dass er ein absoluter Nummer-eins-Fahrer ist. Es freut mich für ihn, was er zusammen mit seinem Team erreicht hat", lobte Schumacher seinen Landsmann.