Kein Tag wie jeder andere: Nystad und Sachenbacher-Stehle holen Gold im Teamsprint

22. Februar

Es war einer der größten Tage in der Karriere von Claudia Nystad und Evi Sachenbacher-Stehle. Am 22. Februar 2010 gewannen die beiden Deutschen die Goldmedaille im Teamsprint bei den Olympischen Winterspielen in Vancouver.

Für beide war es jeweils die zweite und letzte olympische Goldmedaille, nachdem die schon gemeinsam 2002 in Salt Lake City mit der Staffel triumphierten. Beide gewannen zudem je einmal die Silbermedaille im Sprint, Sachenbacher-Stehle in Salt Lake City und Nystad 2006 in Turin, und gehörten sowohl in Turin als auch in Vancouver zu den Silber-Staffeln. Nystad gewann 2014 noch einmal mit der Staffel Bronze.

Der goldene Tag in Vancouver begann für das Duo mit einem Schockmoment, als Sachenbacher-Stehle im Halbfinale stürzte. Aber sie schloss die durch den Sturz entstandene Lücke schnell wieder und qualifizierte sich mit ihrer Partnerin sicher für das Finale der besten zehn Teams.

Im Endlauf blieb das deutsche Duo bis zum Schluss an den Topfavoritinnen Charlotte Kalla und Anna Haag aus Schweden dran. Sachenbacher-Stehle ging dabei mehrere Tempoverschärfungen Kallas mit. Nystad, zu dem Zeitpunkt eine der weltbesten Spurterinnen, ließ auf der Zielgeraden Haag keine Chance und sicherte sich dem DSV-Duo den Titel.