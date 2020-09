Der Journalist Richard Moore prägte den Begriff "Das dreckigste Rennen aller Zeiten". Diesen unrühmlichen Titel dürfte das Olympia-Finale über 100 Meter der Herren in Seoul am 24. September 1988 nicht mehr loswerden. Etwas untergegangen ist allerdings, dass Moore damit nicht nur mutmaßlich gedopte Athleten meinte, sondern vor allem auch Strippenzieher im Hintergrund.

Johnson gibt inzwischen längst zu, gedopt zu haben, behauptet aber dennoch, dass seine Dopingprobe in Seoul manipuliert wurde. "Ich hatte sechs Wochen vor den Spielen aufgehört, Steroide zu nehmen", wird er in der FAZ zitiert. "Ich würde nicht so blöd sein, so etwas kurz vor einem olympischen Finale zu nehmen. Ich wurde positiv auf Stanozolol getestet, aber ich hatte etwas ganz anderes genommen."