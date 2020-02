26. Februar

Es war sein endgültiger Durchbruch in die Weltspitze. Am 26. Februar 2015 wurde Severin Freund im schwedischen Falun Weltmeister von der großen Schanze.

Bis zu diesem Zeitpunkt haftete dem Rastbüchler in der Öffentlichkeit etwas der Makel an, seine starken Weltcupleistungen zum Saisonhöhepunkt nicht abzurufen. Das war nicht ganz verdient, immerhin war Freund damals amtierender Skiflug-Weltmeister und hatte maßgeblichen Anteil am Olympiasieg der DSV-Adler in Sotschi im Teamspringen. Zu einer Einzelmedaille bei Olympia oder der Nordischen Ski WM oder einem Top-Ergebnis bei der Vierschanzentournee hatte es allerdings noch nicht gereicht.

Das sollte sich in Falun schon mit Silber von der kleinen Schanze ändern. Mit 134 Metern und neuem Schanzenrekord von 135,5 Metern deklassierte Freund anschließend von der großen Anlage die Konkurrenz. Der damals 26-Jährige hatte am Ende 22,3 Punkte Vorsprung auf den zweitplatzierten Österreicher Gregor Schlierenzauer - eine Welt im Skispringen.

Im abschließenden Teamspringen gingen die Deutschen leer aus. Freund setzte aber dennoch den Sprung des Tages. Im zweiten Durchgang flog er auf unglaubliche 143 Meter und damit noch einmal 7,5 Meter als sein Schanzenrekord vom Einzelwettbewerb.

Bei den Weltmeisterschaften in Lahti kann Freund nicht zur Titelverteidigung antreten. Der Bayer riss sich beim Training in Oberstdorf das Kreuzband und muss verletzt zuschauen.