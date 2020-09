1. Oktober

Am 1. Oktober 1988 gelang Steffi Graf ein weiterer Meilenstein in ihrer herausragenden Karriere. Nachdem sie 1988 bereits alle vier Grand-Slam-Turniere gewonnen hatte, sicherte sie sich mit einem 6:3 und 6:2-Sieg im Finale gegen Gabriela Sabatini aus Argentinien auch noch die Goldmedaille bei den Olympischen Spielen in Seoul. Ihr "Golden Slam" innerhalb eines Kalenderjahres ist bisher einzigartig im Tennissport.

Es war nicht der erste Auftritt der Brühlerin bei Olympischen Spielen. Bereits 1984 in Los Angeles ging sie mit gerade einmal 15 Jahren an den Start – und siegte. Tennis war aber in Kalifornien nur Demonstrationswettbewerb und lediglich Spieler unter 21 waren startberechtigt.

Durch die Erfahrungen von 1984 in etwa wissend, was auf sie zukommt, reiste Graf mit Vorfreude nach Südkorea. Noch Jahre später bezeichnete sie das Turnier als ein Highlight ihrer Karriere.

"Ich habe so viele verschiedene Erinnerungen an 1988. Ich könnte durch alle Matches bei den Grand Slams gehen, aber das Ankommen in Seoul, Teil des olympischen Gefühls zu sein und im Dorf mit den anderen Athleten zu sein, war sehr besonders. Das sind wahrscheinlich meine stärksten Erinnerungen", so Graf.

Nur einmal im gesamten Turnierverlauf gab die "Gräfin" einen Satz ab, im Viertelfinale gegen die Russin Larissa Sawtschenko. Alle anderen Matches gewann sie glatt. Ihrer Halbfinalgegnerin Zina Garrison aus den USA verpasste sie im zweiten Satz sogar ein "Bagel".

Finalgegnerin Sabatini lobt die Brühlerin in den höchsten Tönen. Graf sei als Spielerin und Mensch "herausragend" gewesen:

Es war für mich eine Ehre und ein Privileg, gemeinsam mit ihr auf der Tour aktiv zu sein.

