Es war das i-Pünktchen auf eine nahezu perfekte Saison. Deutscher Zeit am 11. September 2016 gewann Angelique Kerber die US Open. Die gebürtige Bremerin hatte im gleichen Jahr zuvor schon die Australian Open für sich entschieden, stand in Wimbledon und bei den Olympischen Spielen in Rio im Endspiel und bereits mit der Finalteilnahme in New York als neue Weltranglisten-Erste fest.