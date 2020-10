Gemeinsam haben sie 30 Grand-Slam-Titel im Einzel gewonnen. Am 22. Oktober 2001 haben sich Steffi Graf und André Agassi das Ja-Wort gegeben. Die Hochzeit fand im kleinen Kreis in Las Vegas statt. Das Brautpaar legte heimlich den geplanten Termin vor, um einen großen Medienrummel zu vermeiden.

Anschließend betonte er, nie wieder heiraten zu wollen, trat dann aber mit Graf doch vor dem Traualtar. "Wir sind seelenverwandt. Man kann sich einfach in die Stimmungen des anderen versetzen, in die Hochs und Tiefs", wird die Deutsche in der "RPO" zitiert.