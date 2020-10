Es war ein Tag, der in die Geschichte des schottischen Fußballs eingegangen ist. Am 19. Oktober 1957 standen sich im Finale des schottischen Ligapokals Celtic Glasgow und die Glasgow Rangers gegenüber.

Doch nach der Pause ging es Schlag auf Schlag. Celtic-Stürmer Billy McPhail erzielte alleine drei Treffer. Mochan legte noch zweimal nach. Und Willie Fernie setzte in der 90. Minute per Elfmeter den Schlusspunkt für den Klub.

Dass Billy Simpson zum zwischenzeitlichen 1:3 für die Rangers traf, war am Ende völlig bedeutungslos. Celtic gewann 7:1. Es war das deutlicheste Ergebnis in einem "Old Firm".

Die Celtic Fans haben den Triumph in der Fan-Hymne "Hampden in the Sun" auch musikalisch verewigt. Die Melodie der Hymne ist jene des Songs "Island in the Sun" von Harry Belafonte.