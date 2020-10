Die Zahlen sprechen für sich. 894 Tore erzielte Kanadas Superstar Wayne Gretzky in der NHL, lieferte zudem 1963 Vorlagen. Mit insgesamt 2857 Scorerpunkten liegt Gretzky damit in der ewigen Bestenliste der Liga fast 1000 Punkte vor dem Zweitplatzierten Mark Messier.

Am 15. Oktober 1989 brach Gretzky den damaligen Rekord seines Landsmanns Gordie Howe. Howe hatte in seiner 26-Jährigen NHL-Karriere insgesamt 1850 Scorerpunkte erzielt. Der zu diesem Zeitpunkt bei den Los Angeles Kings unter Vertrag stehende Gretzky ging mit 1849 Punkten in das Match gegen die Edmonton Oilers – ausgerechnet die Oilers. Gretzky war zuvor von 1978 bis 1988 in Edmonton aktiv, hatte den Großteil seiner Tore und Vorlagen für das kanadische Team erzielt.