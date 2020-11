Vor 60 Jahren wurde in der NBA ein Rekord aufgestellt, der noch heute gültig ist. Am 24. November 1960 gelangen Wilt Chamberlain von den Philadelphia Warriors im Spiel gegen die Boston Celtics unglaubliche 55 Rebounds.

"The Big Dipper" Chamberlain, so genannt, weil er beim Einlauf ins Stadion immer etwas in die Knie gehen musste, war einer der herausragenden Spieler der 1960er Jahre. Mit insgesamt 31.419 Punkten steht der US-Amerikaner immer noch auf Rang sieben der ewigen NBA-Scorerliste (Stand November 2020).