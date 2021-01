Am 20. Januar 2018 sorgte Thomas Dreßen für einen Paukenschlag für die deutschen alpinen Skisportler. Der damals 24-Jährige gewann die legendäre Abfahrt auf der Streif in Kitzbühel. Es war der erste Erfolg eines Deutschen in der Kitzbühel-Abfahrt seit Josef "Sepp" Ferstl auf den Tag genau 39 Jahre zuvor.