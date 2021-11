Am 10. November 2009 wusste Robert Enke keinen Ausweg mehr. Zwölf Jahre ist es jetzt her, dass sich der ehemalige Nationaltorhüter das Leben nahm. Besiegt von einem unsichtbaren Feind: Depressionen.

Das Fußballgeschäft würde nie wieder dasselbe sein - das war das Gefühl in dieser von tiefer Trauer erfüllten Nacht. Und seine Witwe Teresa glaubt fest daran, dass Enkes Tod etwas zum Guten bewegt hat. Es ist sein Vermächtnis.

"Ich glaube schon, dass Robert stolz auf mich und die Arbeit der Robert-Enke-Stiftung ist. Vor allem bei der Enttabuisierung dieser Krankheit sind wir deutlich weiter - auch wenn da natürlich noch Platz nach oben ist", sagte Teresa Enke: "Im Fußball sehe ich uns tatsächlich schon einen Tick weiter als in der Gesellschaft. Es wird drüber in den Mannschaften gesprochen, es gibt Netzwerke." Das Wissen von heute hätte dem Keeper von Hannover 96 damals vielleicht geholfen.

Doch Enke versteckte sich, wagte es nicht, sich zu offenbaren. Aus Angst, als schwach zu gelten und seinen Platz zwischen den Pfosten zu verlieren. Er erfand stattdessen einen Virus als vermeintlichen Grund, warum er nicht spielen konnte.

Enke sagte Therapie ab: "Tragödie"

Kurz vor seinem Tod wollte Enke dann aber doch in eine Klinik gehen. Der Termin stand schon fest, in letzter Minute machte Enke einen Rückzieher. Eine "Tragödie", sagte Teresa Enke: "Hätte er die Therapie gemacht, wäre er vielleicht wieder zurückgekommen."

In der Öffentlichkeit wird mittlerweile offener über seelische Erkrankungen und Belastungen im Leistungssport diskutiert. Doch längst nicht alle Betroffenen sprechen offen über ihre Verletzungen an der Seele - aus Angst, Schwäche zu zeigen in einem Geschäft, in dem nur die Stärksten erfolgreich sind.

"Es ist absolut nichts besser geworden", sagte Babak Rafati dem "SID". Der ehemalige Bundesliga-Schiedsrichter litt ebenfalls an Depressionen und versuchte, sich rund zwei Jahre nach Enke zu töten. "Der Druck wird mehr und wir schaffen es nicht, auf uns zu schauen. Wir schauen immer noch weg", sagte der 49-Jährige: "Es gibt immer mal wieder rhetorische Feuerwerke, aber es wird sich nie richtig mit dem Thema befasst."

Enke "ist unvergessen"

Auch Enkes Ex-Trainer Andreas Bergmann glaubt, dass in der Bundesliga "noch kein Platz für Zweifel und Ängste" ist, wie er der "Sport Bild" sagte: "Wir müssen funktionieren, stark sein." Die Fans wollen "starke und erfolgreiche Persönlichkeiten, die sich durchsetzen können, zu denen sie aufschauen können", sagte Bergmann, der Hannover trainierte, als Enke seinem Leben ein Ende setzte: "Schwäche passt nicht zu diesem Bild. So denken auch viele Verantwortliche in der Bundesliga."

Wenn Teresa Enke heute an ihren Robbi denkt, erinnert sie sich an einen "lebensfrohen, humorvollen, etwas introvertierten Menschen", der sich "eingesetzt hat für andere. Er war ein toller Papa, fantastischer Ehemann, mit dem ich viel erlebt und viel durchlitten habe." An seinem Todestag ist sie nicht allein: "Er ist unvergessen und das freut mich."

