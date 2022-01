Denkwürdiger hätte der Rückrundenstart in der Bundesliga kaum sein können. Am 18. Januar 2013 schlug der FC Schalke 04 Hannover 96 mit 5:4. In der zweiten Halbzeit überschlugen sich mit acht Toren die Ereignisse.

Kurz vor dem Pausenpfiff traf Jefferson Farfán für die Königsblauen zum 1:0. Julian Draxler erhöhte in der 49. Minute auf 2:0. Doch Hannover gab und glich durch Tore von Sergio Pinto und Szabolcs Huszti in der 55. bzw. 59. Minute auf 2:2 aus.

Marco Höger (64.) und Ciprian Marica (67.) stellten den alten zwei Tore Vorsprung von Schalke wieder her, ehe erneut Huszti fast nach Wiederanpfiff nach Maricas Treffer auf 3:4 verkürzte. Lewis Holtby (88.) für Schalke und Mame Diouf in der Nachspielzeit für Hannover setzten die Schlusspunkte hinter einer spektakulären Halbzeit.

Schalkes damaliger Trainer Jens Keller war über das Spiel aber trotz des Sieges alles andere als glücklich. "Für die Zuschauer war es ein Spektakel - für mich als Trainer war es nicht ganz so angenehm", sagte er. Auch Keeper Timo Hildebrand ärgerte sich sichtlich und bezeichnete die vier Gegentore als "Katastrophe".

Schalke schlägt Hannover 5:4 Fotocredit: Imago

