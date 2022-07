Es war einer der bisher größten Erfolge in der Karriere von Alexander Zverev. Am 1. August 2021 gewann der gebürtige Hamburger die Goldmedaille im Einzel bei den Olympischen Spielen in Tokio.

Das Finale gegen den Russen Karen Khachanov war eine klare Angelegenheit für Zverev. Der damals 24-Jährige gewann deutlich 6:3, 6:1.

Das heimliche Highlight seines Turniers war aber das Halbfinale gegen den Topfavoriten Novak Djokovic. Der Serbe, der zu diesem Zeitpunkt nach Siegen in Melbourne, Paris und Wimbledon sogar noch den legendären Golden Slam im Auge hatte, entschied Satz eins deutlich mit 6:1 für sich.

Auch im zweiten Durchgang lag Zverev schon mit einem Break im Rückstand. Dann aber drehte der Deutsche die Partie, spielte den Weltranglisten-Ersten an die Wand und siegte schließlich noch 1:6, 6:3, 6:1.

"Ich hatte ein Ziel und das war die Goldmedaille. Ich habe keine Sekunde nur für mich selbst gespielt, sondern für ein ganzes Land. Für mich ist es ein unglaubliches Gefühl", sagte Zverev anschließend im Eurosport-Interview.

