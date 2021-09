Es war das Ende einer ganz großen Karriere. Am 3. September 2006 bestritt Andre Agassi sein letztes Match.

Bereits im Juni des Jahres gab der US-Amerikaner öffentlich bekannt, nach den US Open zurücktreten zu wollen. Nach zwei Siegen zum Auftakt in New York bekam es der damals 36-Jährige in der dritten Runde mit dem deutschen Qualifikanten Benjamin Becker zu tun.

Ein Ass Beckers beim Matchball besiegelte das Karriereende Agassis. Der von Rückenprobleme geplagte Ehemann Steffi Grafs unterlag mit 5:7, 7:6, 4:6 und 5:7. Im Anschluss an das Match brach der achtmalige Grand-Slam-Sieger in Tränen aus.

"Ein eigenartiges Gefühl", wurde der US-Amerikaner nach seinem Aus in der "FAZ" zitiert. "Ich werde morgens aufwachen und mich überhaupt nicht darum sorgen müssen, wie ich mich körperlich fühle."

Der Erfolg gegen Agassi sollte das Match bleiben, dass man am meisten mit der Karriere Benjamin Beckers in Verbindung bringt. Im Jahr 2014 schaffte es der Saarländer aber immerhin auf Platz 35 der Weltrangliste.

André Agassi Fotocredit: Imago

