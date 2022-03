Es sollte ein "Heimspiel" werden für Andrei Kivilev - doch ausgerechnet in seiner französischen Wahlheimat fand er den Tod. Ein schwerer Sturz auf den letzten Kilometern der 2. Etappe des Radrennens Paris-Nizza (mit Ziel in seinem Wohnort Saint-Etienne) kostete den Kasachen am 12. März 2003 das Leben.

Zu schwer waren seine Verletzungen, nach 16 Stunden gaben die Ärzte den Kampf um den 29-Jährigen auf, der 2001 Vierter der Tour de France geworden war.

Die Tragödie aber hatte ein Nachspiel. Denn Kivilevs Teamarzt erklärte, ein Helm hätte die Folgen des Aufpralls zumindest so abmindern können, dass der junge Familienvater den Unfall wohl überlebt hätte. Zu diesem Zeitpunkt aber war ein Helm im Rennen nicht Vorschrift, sondern nur Empfehlung für die Radprofis.

Der Weltverband reagierte und führte die Helmpflicht ein - längst nicht zur Freude aller Spitzenfahrer. Doch was die Profis einst 1991 noch mit Protesten und Streiks verhinderten, wurde nun tatsächlich umgesetzt: Niemand mehr darf hektische Sprints mit weit über 60km/h oder wilde Abfahrten bis über die 100km/h-Grenze ungeschützt bestreiten.

Der tödliche Sturz hat somit seitdem nicht alle, aber sehr viele Radprofis vor schweren Verletzungen bewahrt.

