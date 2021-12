Es war ein früher Höhepunkt in einer großen Karriere. Am 12. Dezember 1968 stieg Arthur Ashe als erster schwarzer Tennisspieler zur Nummer eins der Weltrangliste auf. Der US-Amerikaner hatte zuvor im Kalenderjahr 1968 zehn von 22 Turnieren gewonnen, bei denen er an den Start gegangen war, darunter die US Open. Außerdem führte er das amerikanische Daviscup-Team zum Sieg.

Auf das Preisgeld in New York musste Ashe allerdings verzichten. Um für die Davis-Cup-Auswahl weiter zur Verfügung zu stehen, verzichtete er zunächst darauf, Profi zu werden. Die 14.000 Dollar für Platz eins gingen an den Finalisten Tom Okker. Ashe bekam lediglich die täglichen Auslagen bezahlt.

1969 wurde er schließlich Profi. Auf der ATP-Tour feierte Ashe unter anderem Erfolge bei den Australian Open in Melbourne 1970 und in Wimbledon 1975. 1981 trat er vom Leistungssport zurück.

Durch eine Bluttransfusion während einer Herz-Operation infizierte sich Ashe mit dem HI-Virus. Er starb am 6. Februar 1993 an Aids.

Arthur Ashe nach seinem Sieg in Wimbledon 1975 Fotocredit: Getty Images

