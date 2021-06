Publiziert 04/06/2021 Am 21:44 GMT | Update 04/06/2021 Am 21:45 GMT

Am 5. Juni 1971 sicherte sich Borussia Mönchengladbach in einem packenden Finale gegen Bayern München die deutsche Meisterschaft. Es war ein besonderer Moment in der Geschichte des deutschen Fußballs. Denn als erstem Klub seit Gründung der Bundesliga gelang es den Fohlen, den Titel zu verteidigen.

Die Ausgangsposition konnte spannender nicht sein. Bayern München und die Gladbacher lagen vor dem letzten Spieltag punktgleich auf den ersten beiden Plätzen. Die Bayern hatten die um einen Treffer bessere Tordifferenz.

Doch es war nicht die Tordifferenz, die schließlich über die Meisterschaft entscheiden sollten. Denn während Mönchengladbach mit 4:1 bei Eintracht Frankfurt gewann, mussten sich die Bayern überraschend dem MSV Duisburg mit 0:2 geschlagen geben.

Special Kein Tag wie jeder andere: Ende einer unglaublichen Siegesserie GESTERN AM 21:17

Der Titel ist umso bemerkenswerter, weil die Fohlen zuvor ohne eigenes Verschulden einen Punkteverlust hinnehmen musste. Beim Heimspiel am Bökelberg gegen Werder Bremen brach in der 88. Minute ein Pfosten zusammen. Die Partie wurde abgebrochen und mit 2:0 für Werder gewertet.

Pfostenbruch am Bökelberg Fotocredit: Imago

Special Kein Tag wie jeder andere: Der Tod von Fabrice Salanson GESTERN AM 23:08