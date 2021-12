Es war ein nahezu perfektes Wochenende für Carlo Janka. Im Dezember 2009 gewann der "Iceman" innerhalb von drei Tagen drei Rennen im US-amerikanischen Beaver Creek und stellte damit den Weltcup-Rekord des Franzosen Jean-Claude Killy ein, dem 1967 in Franconia (USA) das gleiche Kunststück gelungen war.

Nach der Super-Kombination am 4. Dezember und der Abfahrt am 5. Dezember triumphierte Janka auch im Riesenslalom am Nikolaustag. Es waren Schweizer Tage, denn in der Kombination verwies Janka Didier Defago auf Rang zwei, in der Abfahrt Didier Cuche.

Zweiter im Riesenslalom wurde der Österreicher Benjamin Raich, immerhin schon 47 Hundertstelsekunden hinter Janka. Dem drittplatzierten Aksel Lund Svindal aus Norwegen fehlte bereits eine knappe Sekunde.

Trotz des straffen Weltcup-Programms dachte Janka nach dem "Triple" in Beaver Creek erst einmal an Erholung. "Es war anstrengend, auf dieser Höhe so viele Rennen zu fahren, ich werde jetzt ausspannen", verkündete der Schweizer.

Janka gewann im weiteren Saisonverlauf den Gesamtweltcup und die Goldmedaille im Riesenslalom bei den Olympischen Spielen in Vancouver.

