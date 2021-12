Es war ein Meilenstein in einer der größten Tennis-Karrieren der Geschichte. Am 13. Dezember 1982 gewann Chris Evert die Australian Open und machte damit den Karriere-Grand-Slam perfekt.

Die US-Amerikanerin hatte zuvor bereits sechsmal die US Open, viermal die French Open und dreimal Wimbledon gewonnen. Lediglich der Erfolg in Melbourne fehlte ihr noch in ihrer Vita.

Evert spazierte durch die Vorrunden. Bis einschließlich zum Halbfinale gab die damalige Nummer zwei der Setzliste in keinem Satz mehr als drei Spiele ab. Im Finale traf sie auf ihre Landsfrau Martina Navratilova, die gleichzeitig Titelverteidigerin war.

Navratilova ging als leichte Favoritin in das Endspiel. Die Australian Open wurden damals noch auf Rasen ausgetragen, was der Lieblingsbelag der ehemaligen Weltranglistenersten war.

Doch Evert fand zunächst besser in den Rhythmus, punktete mehrmals mit dem Slice und entschied den ersten Satz mit 6:3 für sich. Im zweiten drehte Navratilova den Spieß um und gewann mit 6:2.

Doch im dritten Durchgang glänzte Evert erneut mit dem Slice und mehreren starken Netzangriffen. Ein Rückhandfehler Navratilovas besiegelte schließlich den Erfolg ihrer Landsfrau mit 6:3 im dritten Satz.

Evert wiederholte 1984 ihren Erfolg in Melbourne und gewann zudem noch drei weitere Male die French Open.

