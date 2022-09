Am 16. September 1937 übertrug die "BBC" erstmals ein Fußballspiel im TV. Es war ein extra für den Anlass angesetztes Match zwischen Arsenal und der Reserve der Londoner "Gunners" in der britischen Hauptstadt.

Warum Arsenal? Wegen der Nähe des Stadions zu den "BBC"-Studios. Allerdings konnten nur wenige Zuschauer, die alle in der Nähe des Stadions lebten, die Übertragung verfolgen.

Die Übertragung dauerte etwa 15 Minuten. Eine Aufnahme des Matches existiert heute nicht mehr. Das Bildmaterial von der Vorstellung des Teams ist dagegen noch vorhanden.

Die "BBC" blieb Vorreiter in der Übertragung von Fußballspielen. 1938 wurde erstmals das FA-Cup-Finale live gesendet. Nach dem zweiten Weltkrieg, im Oktober 1946, zeigte man das Match zwischen dem Barnet FC und Wealdstone.

In Deutschland wurde erstmals am 24. August 1952 ein Fußballspiel live in die Wohnzimmer übertragen. Der "NDR" sendete die Partie zwischen dem Hamburger SV und dem FC Altona.

