Er ist einer der größten Stars aller Zeiten im American Football. Am 16. Dezember 1978 bestritt O.J. Simpson das letzte NFL-Spiel seiner Karriere.

Der Spieler von den Buffallo Bills wurde von 1972 bis 1976 jedes Jahr in das NFL-All-Pro gewählt. 1973 erhielt er die Auszeichnung zum MVP (Most Valuable Player) der Saison. Während seiner Karriere gelangen ihm 61 Touchdowns und 11236 Yards Raumgewinn.

Gegen Ende seiner Karriere wechselte Simpson zu den San Francisco 49ers, mit denen er in der Saison 1978/79 in der Vorrunde ausschied und am 16. Dezember zum letzten Mal auflief.

Simpson geriet in die Schlagzeilen, als seine Ex-Frau Nicole und deren Freund 1994 ermordet wurden. Simpson geriet unter Mordverdacht, wurde jedoch in einem Strafprozess freigesprochen.

In einem späteren Zivilprozess wurde er dafür verurteilt, 33,5 Millionen Dollar Schadensersatz an die Hinterbliebenen zu zahlen. 2008 wurde Simpsons wegen bewaffneten Raubüberfalls zu 33 Jahren Haft verurteilt und 2017 wegen guter Führung wieder entlassen.

O.J. Simpson darf nach neun Jahren Haft auf freien Fuß Fotocredit: SID

