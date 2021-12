Der wohl berühmteste Golfer der Gegenwart feiert heute seinen 46. Geburtstag. Am 30. Dezember 1975 wurde Eldrick "Tiger" Woods geboren.

Schon als Jugendlicher galt Woods als das aufstrebende Talent in der Golfszene, unterschrieb bei seinem Wechsel in den Profizirkus bereits einen Sponsorenvertrag über 40 Millionen Dollar. Den Vorschusslorbeeren wurde der US-Amerikaner völlig gerecht.

Ad

Von 1998 bis 2013 beendete er insgesamt zwölfmal das Jahr als Weltranglistenrrster. Zudem siegte er je viermal beim Masters und den PGA Championships und war dreimal bei den US Open und den Open Championships erfolgreich. Für seine Erfolge erhielt Woods 2001 und 2002 den begehrten Laureus World Sports Awards.

Special Kein Tag wie jeder andere: Michael Schumachers Skiunfall VOR EINEM TAG

Rund zwei Jahre nach dem Ende seiner Ehe verkündete Woods im März 2013, dass er mit Skirennläuferin Lindsey Vonn zusammen ist. Die Beziehung hielt bis Frühjahr 2015.

Sportlich erlebte Woods zunächst drei schwache Jahre, meldete sich dann aber 2019 mit einem überraschenden Erfolg beim Masters in Augusta endgültig in der Weltspitze zurück. Im Frühjahr 2021 wurde Woods bei einem Autounfall schwer verletzt, gab aber nach längerer Regenerationsphase im Dezember an der Seite seines Sohnes das Comeback auf dem Golfplatz.

Tiger Woods Fotocredit: Getty Images

Special Kein Tag wie jeder andere: Olympia-Held stirbt im KZ GESTERN AM 01:28