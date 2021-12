Als am 23. Dezember 1986 die Voyager wieder auf der Edwards Air Force Base in Kalifornien landete, war der Rekord perfekt. Genau neun Tage, drei Minuten und 44 Sekunden zuvor war das Ultralangstreckenflugzeug an gleicher Stelle gestartet.

In dieser Zeit umrundete die Voyager einmal die Erde und war das erste Flugzeug, dass die Weltumrundung einmal ohne jegliche Zwischenlandung absolvierte.

Gesteuert wurde die Maschine von den Piloten Jeana Yeager und Dick Rutan, dem Bruder des Konstrukteurs Burt Rutan. Der Treibstoff wurde genau bemessen, um ohne Auftanken durchzukommen. Zum Zeitpunkt der Landung waren noch fünf Gallonen Treibstoff übrig.

Der Rekordflug verlief nicht ohne Schwierigkeiten. Schon beim Start wurden die Tragflächenenden auf die Startbahn gedrückt und beschädigt. Am Tag der Landung, nur noch 450 Meilen vor dem Ziel, gab der Motor seinen Geist auf, und die Maschine sank zunächst um rund 2500 Fuß, ehe ein Ersatzmotor gestartet werden konnte.

Dick Rutan und Jeana Yeager, die Piloten des Rekordflugs der Voyager Fotocredit: Eurosport

Das Flugzeug, mit dem der Rekordflug gelang, steht heute im National Air und Space Museum in Washington D.C.

