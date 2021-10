Er war der erste deutsche Fußballstar in Italien. Am 11. Oktober 2012 starb Helmut Haller im Alter von 73 Jahren an den Folgen einer Lungenentzündung.

Haller wurde am 21. Juli 1939 in Augsburg geboren. Nachdem er fünf Jahre bei seinem Heimatklub BC Augsburg, einem Vorgänger des FC Augsburg, unter Vertrag war, bekam er 1962 ein Angebot vom FC Bologna.

Haller nahm an und sollte sich in Italien schnell zum Superstar entwickeln. Er wurde insgesamt dreimal italienischer Meister, einmal mit Bologna und zweimal mit Juventus Turin.

Special Kein Tag wie jeder andere: Frodeno gelingt historisches Double GESTERN AM 20:59

Beide Klubs sandten eine Delegation zu seiner Beerdigung. Albano Guaraldi, damals Präsident von Bologna, bezeichnete ihn als den besten Spieler, den der Verein jemals hatte.

Doch es war nicht nur der Respekt, den Haller in Italien gewann. Vor allem seien ihm auch durch seinen lockeren Lebensstil und seine schlagfertige Art die Herzen der Zuschauer zugeflogen, wie Malte Asmus auf "Sportal" betonte. Das sei alles andere als selbstverständlich gewesen, und habe dazu beigetragen, dass sich das Bild der Deutschen in Italien veränderte.

Fußballprominenz gedenkt Helmut Haller Fotocredit: Eurosport

Special Kein Tag wie jeder andere: Christoph Daums "reines Gewissen" 08/10/2021 AM 22:38