Der 23. Oktober 2011 war einer der schwärzesten Tage in der Geschichte der MotoGP. Der Italiener Marco Simoncelli verunglückte beim Großen Preis von Malaysia in Sepang tödlich.

Simoncelli rutschte in der zweiten Runde in einer Rechtskurve weg und landete auf der Strecke. Die hinter ihm fahrenden Colin Edwards und Valentino Rossi konnten nicht mehr ausweichen und rasten direkt in ihn hinein. Simoncelli verlor durch die Wucht des Zusammenstoßes seinen Helm und rutschte anschließend leblos über den Kurs. Beim Abtransport des Verunglückten stürzten zudem noch die Sanitäter mit der Trage.

Das Rennen wurde anschließend abgebrochen und nicht wieder aufgenommen. Um 16:56 Uhr Ortszeit, rund 50 Minuten nach dem Unfall, wurde der Tod des 24-Jährigen festgestellt.

Special Kein Tag wie jeder andere: Steffi Graf und Andre Agassi heiraten GESTERN AM 22:01

Simoncelli war seit 2002 in der Motorrad-Weltmeisterschaft aktiv. Seinen größten Erfolg feierte der Pilot aus Cattolica in der Saison 2005, als er in den Weltmeistertitel in der damaligen 250-ccm-Klasse gewann.

Der Sarg von Marco Simoncelli Fotocredit: SID

Special Kein Tag wie jeder andere: Die Kokain-Affäre um Christoph Daum 20/10/2021 AM 22:31