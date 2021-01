Am 19. Januar 2012 starb Sarah Burke. Die Freestyle-Skifahrerin erlag den Folgen eines schweren Trainingssturzes und wurde nur 29 Jahre alt.

Die Half-Pipe-Weltmeisterin von 2005 galt als Aushängeschild ihrer Sportart. Es war nicht zuletzt ihr zu verdanken, dass das IOC beschloss, die Disziplin in das olympische Programm für die Winterspiele in Sotschi aufzunehmen.

Am 10. Januar 2012 stürzte Burke im Training in der Superpipe von Park City. Trotz eines Helms zog sie sich ein Schädel-Hirn-Trauma zu. Burke musste noch an der Unfallstelle reaniminiert werden und fiel ins Koma, aus dem sie nicht mehr erwachte.