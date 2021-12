Den Biathlon-Weltcup in Osrblie im Jahr 2005 dürften die Athleten des Deutschen Skiverbandes lange in guter Erinnerung behalten haben. Nachdem es bereits im Sprint am 16. Dezember einen deutschen Vierfachsieg gegeben hatte, wiederholten die DSV-Athleten dieses Kunststück im Verfolgungsrennen am 18. Dezember.

Sven Fischer lief vor Alexander Wolf, Michael Rösch und Michael Greis als Erster über die Ziellinie. Hinter dem Schweden Carl-Johan Bergman komplettierte Ricco Groß als Sechster das herausragende Mannschaftsergebnis.

Ad

"Einfach unglaublich, was wir hier geleistet haben", kommentierte Fischer das Ergebnis. "Von meinem Gefühl her waren wir heute alle gleich stark. Am Ende musste also das Schießen entscheiden. Ich hatte nur einen Fehler, die anderen mehr. Deshalb habe ich gewonnen."

Special Kein Tag wie jeder andere: Deutschland holt erstmals den Davis Cup VOR EINEM TAG

Etwas Pech hatte Michael Greis, der bei beiden Vierfachsiegen als Vierter das Podium jeweils knapp verfehlte. Die große Stunde des Nesselwangers schlug dafür rund zwei Monate später bei den Olympischen Winterspielen in Turin, als er gleich drei Goldmedaillen gewann.

Michael Greis, Olympia 2006 in Turin Fotocredit: Imago

Special Kein Tag wie jeder andere: Der Aufstieg und Fall des O.J. Simpson 15/12/2021 AM 23:39