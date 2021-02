Am 14. Februar 2006 feierten die deutschen Rodlerinnen einen ihrer größten Erfolge in der Olympia-Geschichte. Bei den Winterspielen in Turin gewann Sylke Otto vor Silke Kraushaar und Tatjana Hüfner die Goldmedaille im Einsitzer der Damen.

Der Wettbewerb begann am 13. Februar und wurde, wie bei Olympia üblich, in vier Läufen ausgetragen, von denen jeweils zwei am 13. Und zwei am 14. Februar ausgetragen wurden. Otto war in den ersten drei Durchgängen jeweils die Schnellste und startete mit großem Vorsprung in den vierten und entscheidenden Lauf. Den verwaltete sie auch letztlich souverän und fuhr zur Goldmedaille, auch wenn Hüfner und Kraushaar in Durchgang vier schneller unterwegs waren.