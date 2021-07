Am 11. Juli 1982 standen sich Italien und Deutschland bei der Fußball-WM in Spanien im Finale gegenüber. Das Endspiel wurde vor 90.000 Zuschauern im Santagio Bernabéu Stadion in Madrid ausgetragen.

Trotz des Finaleinzugs stand die DFB-Elf ziemlich stark in der Kritik. In der Vorrunde hatte man sich nur aufgrund eines Stillhalteabkommens gegen Österreich auf Kosten von Algerien für die nächste Runde qualifiziert. Im Halbfinale wurde Frankreichs Patrick Battiston bei einem Foul von Toni Schumacher schwer verletzt (Bild unten).

Die erste Halbzeit verlief weitestgehend ausgeglichen. In der zweiten Hälfte jedoch war die DFB-Auswahl chancenlos. In der 57. Minute brachte Paolo Rossi die Italiener in Führung. Anschließend hatte Deutschland gegen die stark verteidigende und gut konternde Auswahl von Enzo Bearzot keine Chance.

Marco Tardelli und Alessandro Altobelli erhöhten für Italien auf 3:0. Das 1:3 durch Paul Breitner war lediglich Ergebniskosmetik. Italien sicherte sich verdient seinen dritten WM-Titel.

Schumacher foult Battiston Fotocredit: Imago

