Am 30. Juni 1996 wurde die deutsche Fußballnationalmannschaft zum dritten Mal Europameister. Es sollte ein ganz besonderer EM-Titel sein. Denn es war das erste Spiel außerhalb des Juniorenbereichs überhaupt, das durch das Golden Goal entschieden wurde.

Nachdem sich die Mannschaften bereits in der Vorrunde gegenüberstanden, trafen Deutschland und Tschechien im Endspiel erneut aufeinander. Nach einem umstrittenen Foul von Matthias Sammer an Karel Poborsky brachte Patrik Berger die Tschechen in der 59. Minute durch einen Elfmeter in Führung.

Dann aber schlug die große Stunde von Oliver Bierhoff. Von Bundestrainer Bert Vogts in der 69. Minute eingewechselt, erzielte der damals 28-Jährige nur vier Minuten später den Ausgleich. Es ging in die Verlängerung.

Special Kein Tag wie jeder andere: Deutschland unterliegt im EM-Finale GESTERN AM 21:19

Und da schlug nach nur fünf Minuten erneut Bierhoff zu. Es griff die Regel, dass derjenige, der in der Verlängerung das erste Tor schießt, das Spiel gewinnt. Deutschland holte den Titel.

Vor Abschaffung der Regel wurden vier weitere große Endspiele durch Golden Goal entschieden, gleich zwei davon ebenfalls zugunsten deutscher Mannschaften. Die Damen gewannen durch entscheidende Tore in der Verlängerung von Claudia Müller beziehungsweise Nia Künzer die Europameisterschaft 2001 und die Weltmeisterschaft 2003. Gegner war in beiden Partien Schweden.

Deutschland wird 1996 Europameister Fotocredit: Imago

Special Kein Tag wie jeder andere: Tyson beißt Holyfield 27/06/2021 AM 21:32