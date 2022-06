Es war aus rein sportlicher Sicht betrachtet eine der schwärzesten Stunden in der Geschichte des deutschen Fußballs. Am 27. Juni 2018 verlor das DFB-Team in der Vorrunde der Weltmeisterschaft in Russland mit 0:2 (0:0) gegen Südkorea und schied damit erstmals in der WM-Geschichte in der Gruppenphase aus.

Schon der Start in die Titelkämpfe verlief alles andere als vielversprechend. Durch ein Tor von Hirving Lozano in der 35. Minute unterlag Deutschland im ersten Gruppenspiel Mexiko in Moskau mit 0:1.

Ad

Die Wende schien am 23. Juni im zweiten Match gegen Schweden in Sotschi eingeleitet zu werden. Marco Reus glich in der 48. Minute einen frühen Rückstand durch Ola Toivonen aus. Und in der fünften Minute der Nachspielzeit traf Toni Kroos mit einem herausragenden Freistoß zum 2:1-Endstand (Bild unten). Es war ein zu diesem Zeitpunkt enorm wichtiger Treffer für das DFB-Team.

Special Kein Tag wie jeder andere: Tod von Foé erschüttert Confed Cup GESTERN AM 21:33

Doch wer auf den Auftrieb gehofft hatte, wurde vier Tage später in Kasan enttäuscht. Deutschland fand gegen Südkorea zu keinem Zeitpunkt ins Spiel. Zwei Tore durch Kim Young-gwon und Son Heung-min in der Nachspielzeit der zweiten Halbzeit besiegelten schließlich das Aus und den letzten Tabellenplatz.

"Es hat die Leichtigkeit und spielerische Klasse gefehlt, die wir normalerweise haben", sagte der enttäuschte Bundestrainer Joachim Löw nach Matchende: "Wir sind nicht am Willen und am Wollen gescheitert."

Toni Kroos (Deutschland) Fotocredit: Imago

Special Kein Tag wie jeder andere: Die Schande von Gijon 24/06/2022 AM 20:26