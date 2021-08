Es war der Start in eine neue Ära des deutschen Fußballs. Am 24. August 1963 startete die Bundesliga in ihre erste Saison. Die damals umstrittene Einführung einer eingleisigen obersten Liga in Deutschland hat sich inzwischen längst etabliert.

Als letzte Mannschaft war bekanntermaßen der Hamburger SV seit Bestehen der Liga bis einschließlich 2018 ununterbrochen im Oberhaus aktiv. Nach 55 Jahren erwischte es aber auch die Hanseaten.

Zu den 16 Gründungsmitgliedern gehörten außerdem unter anderem Traditionsvereine wie Borussia Dortmund, Eintracht Frankfurt, Werder Bremen, Schalke 04 sowie der 1. FC Köln, der sich später zum ersten deutschen Meister krönte.

Absteigen mussten Preußen Münster und der 1. FC Saarbrücken. Erste Aufsteiger waren Hannover 96 und Borussia Neunkirchen. Das Premierentor fiel in Bremen. Der Dortmunder Timo Konietzka brachte den BVB nach nur 58 Sekunden gegen Werder mit 1:0 in Führung. Die Partie gewannen allerdings dennoch die Hanseaten mit 3:2.

"Wir waren alle ein bisschen aufgeregt", sagte der Ex-Bremer Arnold Schütz im Interview mit dem "NDR": "Das war für uns alle etwas Neues, Bundesliga zu spielen."

Uwe Seeler 1963 Fotocredit: Imago

