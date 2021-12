Es war ein außergewöhnlicher Moment in der NBA. Ausgerechnet am 1. Weihnachtsfeiertag 2011 startete die bekannteste Basketballliga der Welt in ihre neue Saison. Die "Christmas Games" sind seit der zweiten Spielzeit 1947 fester Bestandteil der Liga, allerdings normalerweise nicht deren Auftakt.

Grund für den verspäteten Saisonbeginn war ein Rechtsstreit zwischen den Spielern und Klubbesitzern um die Gehälter. Der bestehende Tarifvertrag lief zum 1. Juli 2011 aus, und beide Seiten konnten sich nicht auf einen neuen Vertrag einigen. Als die Saison schon kurz vor der Absage stand, wurde Ende November doch noch eine Einigung erzielt.

Insgesamt drei Duelle standen am 25. Dezember auf dem Programm, darunter der Kracher zwischen dem damaligen NBA-Champion Dallas Mavericks um Dirk Nowitzki und Finalgegner Miami Heat. Miami gewann mit 105:94.

Erfolgreichster Punktejäger war LeBron James mit 37 Zählern. Nowitzki brachte es auf 21 Punkte.

