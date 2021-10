Sie sind jedem ein Begriff, der auch nur am Rande an Basketball interessiert ist: Michael Jordan, Earvin "Magic" Johnson, Shaquille O'Neal oder Kobe Bryant gehören zu den besten NBA-Profis aller Zeiten. Der Grundstein dafür, dass sich diese Stars in der besten Profiliga der Welt durchsetzen konnten, wurde 1950 gelegt.

Bei den Drafts im April des Jahres war der Pittsburgher Charles Cooper der erste afro-amerikanische Basketballer, der von einem Verein ausgewählt wurde. Die Boston Celtics holten ihn in ihr Team. Am 1. November war es dann schließlich soweit. Der damals 24-Jährige hatte gegen die Fort Wayne Pistons seinen ersten Auftritt.

Den im Nachhinein betrachtet historischen Moment, erster Afro-Amerikaner zu werden, der in einem NBA-Spiel aufläuft, verpasste Cooper dennoch denkbar knapp. Earl Lloyd von den Washington Capitals wurde beim Draft zwar deutlich später gezogen, hatte seine NBA-Premiere aber einen Tag früher als Cooper, was lediglich an der Ansetzung der Partien lag.

Nach seinem Abschied aus der NBA Ende der 1950er zog sich Cooper völlig vom Basketballsport zurück. Später beschwerte er sich über rassistisches Verhalten der Fans. "Es war auch eine schmerzhafte Erfahrung, und niemand mag Schmerz", wird seine Witwe Irva im Buch "They cleared the Lane" von Autor Ron Thomas zitiert.

Michael Jordan Fotocredit: Imago

