Am 20. August 1991 wurde in der Bundesliga zum ersten Mal ein Spieler mit Gelb-Rot vom Platz gestellt. Ex-Nationalspieler Steffen Effenberg, damals bei Bayern München unter Vertrag, musste im Spiel gegen Schalke 04 in der 81. Minute vorzeitig duschen gehen.

Die Gelb-Rote-Karte wurde in der Saison 1991/92 neu eingeführt, an den ersten drei Spieltagen allerdings nicht gezückt. Am vierten Spieltag sahen dann sowohl Effenberg als auch Wolfgang Wolf die sogenannte "Ampelkarte", Effenberg allerdings einen Tag früher als der ehemalige Trainer des VfL Wolfsburg.

Dass ausgerechnet Effenberg die zweifelhafte Ehre hatte, diese Statistik zu eröffnen, ist im Rückblick betrachtet kein Zufall. Kein anderer Bundesligaspieler wurde so oft verwarnt wie der inzwischen 47-Jährige. In seinen 370 Auftritten sah der gebürtige Hamburger 111 Mal Gelb und damit im Schnitt in genau 30 Prozent seiner Spiele.

Die Bayern gewannen das Match dennoch mit 3:2 gegen die Königsblauen. Effenberg erzielte vor seinem geschichtsträchtigen Platzverweis durch einen Foulelfmeter das Tor zum zwischenzeitlichen 2:0.

Stefan Effenberg 1992 Fotocredit: Imago

