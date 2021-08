Es war ein Meilenstein in der Geschichte des FC Bayern München. In der Saison 2019/20 gewann der Klub zum zweiten Mal seit Bestehen der Champions League das Triple. Nachdem die Münchner sich zuvor schon die Meisterschaft und den DFB-Pokal sicherten, folgte am 23. August 2020 schließlich der Triumph in der Champions League.

Es war eine ungewöhnliche Saison. Aufgrund der Coronapandemie fanden ab dem Viertelfinale alle Matches in einer Endrunde in Lissabon statt. Auf das übliche Format von Hin- und Rückspielen wurde verzichtet.

Für die Münchner gab es in der Endrunde ein frühes Highlight, als man im Viertelfinale den FC Barcelona mit 8:2 vom Platz fegte. Es folgte ein 3:0-Erfolg im Halbfinale gegen Olympique Lyon.

Special Kein Tag wie jeder andere: Gold-Krimi bei Olympia endet im Frust GESTERN AM 22:15

Im Finale am 23. August traf der deutsche Rekordmeister auf Paris Saint-Germain. Es entwickelte sich ein ausgeglichenes Duell mit Chancen auf beiden Seiten. Bayern-Keeper Manuel Neuer parierte unter anderem Möglichkeiten von Neymar und Kylian Mbappé. Ein Schuss von Robert Lewandowski in der 21. Minute ging an den Pfosten.

Für das einzige Tor des Abends sorgte schließlich ausgerechnet ein Franzose. Nach Vorlage von Joshua Kimmich köpfte Kingsley Coman in der 59. Minute zum 1:0-Endstand ein. Es war, den früheren Pokal der Landesmeister eingerechnet, das sechste Mal, dass die Bayern in Europas Königsklasse triumphierten.

Den Münchnern gelang zudem eine weitere Besonderheit. Zum ersten Mal überhaupt gewann ein Klub alle Spiele einer Saison in der Champions League.

Kingsley Coman trifft zum Champions-League-Sieg Fotocredit: Getty Images

Special Kein Tag wie jeder andere: Hoyzer verpfeift den HSV 20/08/2021 AM 21:23