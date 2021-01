Dann siegte der damals 25-Jährige ausgerechnet im Ski-Mekka schlechthin. Neureuther gewann dem Slalom am Ganslernhang in Kitzbühel, blieb 39 Hundertstelsekunden vor dem zweitplatzierten Franzosen Julien Lizeroux und fast eine Sekunde vor Giuliano Razzoli aus Italien, der Dritter wurde.

"Ich bin selber fertig. Ich habe so gekämpft und war kurz vorm Aufhören. Das ist wirklich unbeschreiblich. Wenn man denkt, vor drei Wochen hieß es noch, der Junge muss um die Olympiaquali kämpfen und jetzt gewinne ich Kitzbühel. Was Schöneres gibt es eigentlich gar nicht", sagte der sichtlich gerührte Neureuther nach dem Rennen: "Dass ich das ausgerechnet in Kitzbühel schaffe, ist unfassbar. Das macht so stolz, das kann man sich nicht vorstellen."