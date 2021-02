Am 9. Februar 1998 machte sich Georg Hackl endgültig zur Rodel-Legende. Der damals 31-Jährige gewann die Goldmedaille im Einsitzer der Herren bei den Olympischen Winterspielen in Nagano.

Für den Berchtesgadener war es die dritte Goldmedaille hintereinander. Zuvor hatte er schon in Albertville 1992 und in Lillehammer 1994 triumphiert. Bereits 1988 in Calgary gewann er hinter dem Torgauer Jens Müller Silber. 2002 in Salt Lake City folgte hinter dem Italiener Armin Zöggeler eine weitere Silbermedaille.